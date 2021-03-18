NASA записало первые звуки передвижения Perseverance на Марсе

18 марта, 2021, 10:18

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса опубликовало первые звуки движения марсохода Perseverance по поверхности Красной планеты

Об этом сообщает Space.com .

Микрофон входа, спуска и посадки (EDL) аппарата Perseverance записал более 16 минут звука во время поездки 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Иезерово шириной 45 км на Марсе.

"Многие люди, когда видят изображение, не понимают, что колеса металлические. Но когда вы двигаетесь на этих колесах по камням, это действительно очень шумно", - рассказала Ванди Верма, старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Эти аудиофайлы нужны в основном для оценки работоспособности всех систем марсохода, чтобы убедиться, что во время доставки и посадки ничего не повредилось.

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