Нардепы-"слуги" предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира"

18 марта, 2021, 18:38

Народные депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук внесли в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии "русского мира".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Согласно законопроекту "русский мир" - это семейная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия на основе империализма традиционного образца, поддержки террористических организаций и формирований, если они действуют в поддержку "русского мира", использования церкви и православия в политических целях, использования языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды.

Пропагандой "русского мира" предлагается считать распространение информации, направленной на оправдание идей "русского мира", поляризацию украинского общества, спекуляции на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, отличных исторических судьбах разных географических регионов Украины.

В действующем законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" предлагается приравнять идеологию "русского мира" к тоталитарным режимам.

Предлагается внести изменения и в ряд других законов.

"Россия так называемой большой миссией собирания земель русских, защитой русскоязычных, православия оправдывает тяжкие преступления, не гнушаясь использовать как оружие мирное население и одурманивая их сознание фантастической идеей построения сверхдержавы-цивилизации", - заявил Дунда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является российский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологии "русского мира", которая в практическом контексте воплощается в правовой системе РФ, в ее внутренней и внешней политике.

Авторы законопроекта отмечают, что именно благодаря систематическому насаждению идеологии "русского мира" стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса.

"К сожалению, на сегодня принятые украинской властью меры недостаточны для построения эффективной системы контрпропаганды против " русского мира ". Поэтому проблема остается до сих пор нерешенной и представляет большие угрозы для национальной безопасности Украины ", - говорится в пояснительной записке.