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Espreso.tvОбществоНардепы от ОПЗЖ собирались взять на поруки пророссийского пропагандиста Дудкина, - СМИ

Нардепы от ОПЗЖ собирались взять на поруки пророссийского пропагандиста Дудкина, - СМИ

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намеревались взять прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина на поруки во время рассмотрения апелляции, но заседание перенесли

Об этом Укринформу сообщил источник среди правоохранителей.

"Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения - с ареста на альтернативную, не связанную с лишением свободы, - по делу прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина. Депутаты ОПЗЖ по инициативе Ильи Кивы подписали просьбу отдать Дудкина им на поруки", - сообщил источник.

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Заседание суда было перенесено на 23 марта.

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