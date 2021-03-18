Нардепы от ОПЗЖ собирались взять на поруки пророссийского пропагандиста Дудкина, - СМИ

18 марта, 2021, 19:52

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намеревались взять прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина на поруки во время рассмотрения апелляции, но заседание перенесли

Об этом Укринформу сообщил источник среди правоохранителей.

"Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения - с ареста на альтернативную, не связанную с лишением свободы, - по делу прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина. Депутаты ОПЗЖ по инициативе Ильи Кивы подписали просьбу отдать Дудкина им на поруки", - сообщил источник.

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Заседание суда было перенесено на 23 марта.

25 февраля Печерский районный суд Киева заморозил счета Юрия Дудкина на 60 суток.