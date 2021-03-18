Налоговая амнистия должна стартовать только после запуска Бюро экономической безопасности, - "Голос"

18 марта, 2021, 07:02

Альтернативный президентскому законопроект об амнистии капиталов предлагает старт только после начала работы Бюро экономической безопасности и без пороговых сумм для "нулевой декларации"

Об этом рассказала Галина Васильченко, нардеп от фракции "Голос", член финансового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Какие ключевые вещи отличают законопроект "Голоса"? В президентском законопроекте есть порог, до которого не нужно декларировать - например, 400 тыс. грн. Мы не видим целесообразности, зачем этот порог нужен, и почему именно в таком размере", - отметила Васильченко .

Она добавила, что есть разногласия и по направлениям использования полученных средств.

"Также мы считаем, что эта концепция может работать только после того, как будет создано и эффективно заработает Бюро экономической безопасности. Соответственно, предлагаем отсрочку на год", - добавила нардепка.

Она также пояснила, что такое налоговая амнистия: "Это возможность единовременно заплатить определенный процент налогообложения. Тогда фискальные органы не будут иметь к таким лицам никаких претензий. Это определенный общественный договор между государством и гражданами".

По ее словам, это возможность для людей, которые, например, получали зарплату в конвертах и впоследствии купили какую-то недвижимость или автомобиль, или хранят деньги в наличности и тому подобное.