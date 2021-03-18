На Житомирской трассе автомобиль влетел в фуру, водитель погиб

18 марта, 2021, 10:51

На Житомирской трассе, возле ЖК "Чайка" произошло ДТП

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.

"По предварительным данным, водитель Volvo XC90 двигался в сторону Киева. По неизвестным причинам он не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла на светофоре", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб 44-летний водитель легковушки. Еще двое его пассажиров - значительных травм не получили.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности смертельного ДТП.

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