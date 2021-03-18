На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

18 марта, 2021, 22:16

Неизвестные в селе Ковшаровка привели в действие самодельное взрывное устройство и завладели кассетами с деньгами

Об этом сообщает областная полиция .

Сообщение от сигнализации банкомата поступило в полицию 18 марта около 2:20. Сумма убытков в настоящее время устанавливается. Пострадавших нет.

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Установлено, что злоумышленники сорвали замок и проникли в отделение.

Открыто дело о краже.