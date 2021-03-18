На Днепропетровщине контрразведка схватила агента "МГБ ДНР"

18 марта, 2021, 12:54

В Днепре поймали агента так называемой "МГБ ДНР", которого направили из ОРДЛО для сбора данных об украинской армии

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Задержанный собирал развединформацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории Днепропетровской области.

"По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленники, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обвинили в валютных операциях и хранении оружия, чтобы шпионили против Украины - в СБУ рассказали о методах вербовки боевиками ОРДЛО

В СБУ отметили, что мужчина передвигался по Украине на авто и имел закрытый канал связи с террористам в сети.

Во время обысков по адресу проживания русского шпиона правоохранители обнаружили: оружие, в частности - гранаты, боеприпасы, а также компьютер и средства связи с доказательствами работы на террористов.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям - участие в террористической группе или террористической организации и незаконном обращении с оружием.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо