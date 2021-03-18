Минэкономики предупредило об информационной атаке с фейкового номера от имени министра Петрашко

18 марта, 2021, 18:06

Неизвестные распространяют доверенности от имени министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко с фейкового номера

Об этом передает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня в очередной раз неизвестными лицами распространяется фейковый номер министра Игоря Петрашко с " поручениями " якобы от министра. Информируем, что номер +38095 665 06 35 не имеет никакого отношения к министру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный правильный номер приемной министра, по которому ведется официальная коммуникация и по которому можно проверить достоверность, - (044) 200 45 10.

"Просьба быть внимательными и не реагировать на указания с фейковых и недостоверных номеров", - говорится в сообщении.

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