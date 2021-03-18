Минцифры планирует внедрить бесконтактную авторизацию в "Дии": как это будет работать
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Мы будем использовать бесконтактную технологию NFC для авторизации в Дии", - написал Федоров.
Он пояснил, что технология NFC используется для уплаты покупок онлайн, когда клиент поднимает телефон к терминалу.
"Что изменится с новой технологией? Теперь вы сможете стать пользователем Дии, если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID НБУ. Скоро стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении", - отметил министр .
Он добавил, что эта технология будет дополнительным способом авторизации.
Так, по его словам, приложив паспорт к экрану устройства с включенным приложением Дия, можно будет авторизоваться в два клика, пока приложение считает номер документа. При этом министр отметил, что функция будет работать только если смартфон имеет NFC-модуль.
С помощью PhotoID, добавил Федоров, можно подтвердить личность вместо переавторизации. По его словам, этого будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться "Дией" без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы.
Министр отметил, что сначала функции будут доступны для бета-тестеров, а вскоре - для всех пользователей приложения.
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