Майк Тайсон назвал дату своего возвращения на ринг
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам 54-летнего бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, он вернется на ринг 29 Мая и проведет бой на арене Hard Rock в Майами (США).
Имя соперника американца пока не объявлено. Но с большой долей вероятности это будет другой легендарный боксер из США - 58-летний Эвандер Холифилд, которому он проведет выставочный поединок.
В ноябре 2020 Майк Тайсон свел вничью бой с Роем Джонсом из США. Несмотря на выставочный статус поединка ветеранов, организаторы матча продали 1,6 млн платных трансляций.
Тайсон и Холифилд провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 9 марта бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд обвинил другого легендарного американского боксера Майка Тайсона в срыве их третьего поединка .
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