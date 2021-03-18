Майк Тайсон назвал дату своего возвращения на ринг

18 марта, 2021, 10:34

Американский боксер Майк Тайсон заявил, что проведет следующий поединок 29 мая

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам 54-летнего бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, он вернется на ринг 29 Мая и проведет бой на арене Hard Rock в Майами (США).

Имя соперника американца пока не объявлено. Но с большой долей вероятности это будет другой легендарный боксер из США - 58-летний Эвандер Холифилд, которому он проведет выставочный поединок.

В ноябре 2020 Майк Тайсон свел вничью бой с Роем Джонсом из США. Несмотря на выставочный статус поединка ветеранов, организаторы матча продали 1,6 млн платных трансляций.

Тайсон и Холифилд провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 9 марта бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд обвинил другого легендарного американского боксера Майка Тайсона в срыве их третьего поединка .

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