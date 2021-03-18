Массовая гибель птиц на Херсонщине: полиция будет патрулировать заповедник "Аскания Нова"

18 марта, 2021, 19:37

Правоохранители усилили меры по предупреждению гибели птиц в заповеднике "Аскания Нова" на Херсонщине. Экипаж группы реагирования будет осуществлять объезд земель, прилегающих к границам заповедника

Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook .

Как сообщается, инспекторы будут контролировать движение транспорта, задействованного для земляных работ, и, в случае сомнений в безопасности материалов, которые будут вноситься на полях, на место будет срочно выезжать следственно-оперативная группа и будут вызываться специалисты Госпродпотребслужбы и экологической сферы деятельности.

В полиции отмечают, что на сегодняшний день отделением полиции №3, которое обслуживает территорию бывшего Чаплинского района, расследуются два уголовных производства, открытых по фактам обнаружения мертвых птиц на территории биосферного заповедника "Аскания Нова". Так, первый случай произошел в начале января этого года. Последнее сообщение поступило в полицию два дня назад о гибели 5 серых журавлей. Всего от руководства заповедника в полицию поступило 8 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых 406 особей, занесенных в Красную книгу Украины.

Сейчас в специализированном институте в Харькове продолжаются исследования по установлению причины смерти птиц. Основной версией является то, что они погибли после употребления зерна с примесями яда от грызунов. Протравленное зерно, возможно, используется местными сельхозпроизводителями для сохранения озимых от полевых мышей, отмечают в полиции.

Начальник местного отделения полиции Сергей Ященко заявил, что расследование уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель", находится на контроле руководства областной полиции. В рамках досудебного расследования полицейскими в сотрудничестве с представителями Госпродпотребслужбы и экологической инспекции уже были проверены ряд фермерских хозяйств, земли которых прилегают к границам заповедника. Были взяты пробы грунта и обнаруженного на нем зерна для проведения экспертиз на количественное содержание ядохимикатов. Сейчас исследования продолжаются.

Напомним, 2 марта сообщили, что с 24 февраля на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибли 369 перелетных птиц .

Впоследствии, Госпродпотребслужба установила , что часть птиц в заповеднике "Аскания-Нова" погибла из-за яда против грызунов.

В Херсонской области продолжают гибнуть серые журавли и огари из-за отравленного зерна. Отравились еще 18 журавлей и 20 огарей .

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