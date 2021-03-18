Марченко и гражданская жена Козака обжаловали в Верховном суде санкции против них

18 марта, 2021, 18:38

Жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена нардепа Тараса Козака Наталья Лавренюк обжаловали в Верховном суде санкции, введенные против них

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечают в суде, 17 марта поступил иск, которым обжалуется п. 3 приложения 1 к введенному в действие этим Указом решению СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", согласно которому применены санкции к истице Наталье Лавренюк , которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака.

Также 16 марта суд получил иск об обжаловании п. 5 приложения 1 к решению СНБО, согласно которому применены санкции к истице Оксане Марченко, которая является женой народного депутата Виктора Медведчука.

Сообщается, что 15 марта в суд поступил иск об обжаловании п. 1 приложения 2 к решению СНБО, согласно которому применены санкции к истцу - Международной коммерческой компании Evirer LTD (ОАЭ). ВС 16 марта открыл производство по этому иску. Дело назначено для рассмотрения в судебном заседании 7 апреля в 9:30.

Напомним, 19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма . Также СНБО ввело санкции против пятерых граждан РФ, а также гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк .

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