Любая компания - участник "Северного потока - 2" рискует попасть под санкции, - госсекретарь США
Об этом он написал в Twitter.
Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена считает "Северный поток - 2" плохой сделкой.
"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая участвует в проекте " Северный поток - 2", рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - добавил госсекретарь.
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The Biden administration has made clear the Nord Stream 2 is a bad deal. We continue to monitor activity and warn any entity involved in the Nord Stream 2 pipeline will risk sanctions. We are committed to complying with the Congressional legislation in this regard.- Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 18, 2021
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