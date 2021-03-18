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Espreso.tvОбществоЛюбая компания - участник "Северного потока - 2" рискует попасть под санкции, - госсекретарь США

Любая компания - участник "Северного потока - 2" рискует попасть под санкции, - госсекретарь США


фото: Reuters
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил участников российского проекта "Северный поток - 2" о возможных американских санкциях

Об этом он написал в Twitter.

Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена считает "Северный поток - 2" плохой сделкой.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая участвует в проекте " Северный поток - 2", рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - добавил госсекретарь.

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