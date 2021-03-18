Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

18 марта, 2021, 15:25

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Декларация фиксирует поддержку Литвой европейской перспективы Украины.

"Документ определяет, что, в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств. При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС ", - отмечается в сообщении.

Визит Гитанаса Науседы в Украину начался 18 марта.

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