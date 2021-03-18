 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЛитва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС


фото: president.gov.ua
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию по европейской перспективе Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Декларация фиксирует поддержку Литвой европейской перспективы Украины.

"Документ определяет, что, в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств. При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС ", - отмечается в сообщении.

Визит Гитанаса Науседы в Украину начался 18 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать