Ломаченко согласен изменить весовую категорию ради чемпионского боя

18 марта, 2021, 14:20

Украинский боксер Василий Ломаченко ради поединка против мексиканца Оскара Вальдеса может вернуться во второй полулегкий вес

Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube канала SNOWQUEENLA.

По словам украинского боксера, он может вернуться во второй полулегкий вес (до 59 кг) ради встречи с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) Оскаром Вальдесом.

"Конечно, я могу это сделать. Просто я для себя выбрал конкретный путь - продолжать карьеру в 61 кг. Если спуститься в 59 кг и это будет Вальдес. Но, опять же, все зависит от условий, которые предложит Боб Арум" - сказал Ломаченко, до перехода в нынешней дивизион в 2018 году владел титулом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе.

Промоутером Василия Ломаченко и Оскара Вальдеса является американец Боб Арум.

15 марта глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко , среди которых был Оскар Вальдес.

17 марта Василий Ломаченко заявил, что может прекратить сотрудничество с Арумом ради боя против чемпиона мира WBC Девина Хейни из США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb