lifecell внедрил дистанционную идентификацию абонентов через "Дию"

18 марта, 2021, 14:31

Мобильный оператор lifecell внедрил дистанционную идентификацию абонентов через цифровой паспорт в приложении "Дия"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, lifecell стал первым мобильным оператором, который ввел персонификацию своих абонентов с помощью приложения "Дия" в электронном режиме. Персонификация абонентов осуществляется через контактный центр lifecell.

В пресс-службе отметили, что такая персонификация сейчас является самым действенным способом защиты SIM-карты от мошенничества. Кроме того, пройдя персонификацию, абонент сможет получить специальную цену на ряд тарифов оператора.

Для прохождения процедуры абонент должен установить приложение Дия 2.0 с цифровым ID-паспортом или паспортом для выезда за границу и позвонить в контактный центр lifecell из своего номера. После этого агент контактного центра знакомит абонента с условиями обработки персональных данных и отправляет ему одноразовый пароль. Если абонент дает согласие на обработку персональных данных, он сообщает агенту пароль с SMS и диктует цифры под штрих-кодом из приложения Дия 2.0 После введения этих цифр в систему абонент дает согласие в приложении Дия 2.0 на передачу данных lifecell и персонификация считается завершенной.

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