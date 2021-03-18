Легендарный капитан "Ромы" стал тренером сборной Италии

18 марта, 2021, 18:17

Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

37-летний Де Росси будет работать в тренерском штабе Роберто Манчини и будет одним из его ассистентов. Это первая тренерская должность в карьере итальянца.

Бывший капитан "Ромы" практически всю свою карьеру провел в Риме, сыграв за "волков" более 450 матчей. В 2019 году Де Росси закончил игровую карьеру в аргентинской "Бока Хуниорс".

В 2006-м стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

8 июля сообщалось, что руководство "Ромы" готово уволить главного тренера Паулу Фонсеку, ради Даниэле Де Росси.