Курс валют: доллар снова дорожает

18 марта, 2021, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 марта 2021 года на отметке 27,69 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 17 марта курс составлял 27,65 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 18 марта установлен на уровне 32,98 грн / евро. По состоянию на 17 марта курс составлял 32,96 грн / евро.

На наличном рынке 18 марта по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63 продают - по 27,75 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,68 - 28,50 грн / $.

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