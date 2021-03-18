Курс валют: доллар снова дорожает
18 марта, 2021, 09:16
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 марта 2021 года на отметке 27,69 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 17 марта курс составлял 27,65 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 18 марта установлен на уровне 32,98 грн / евро. По состоянию на 17 марта курс составлял 32,96 грн / евро.
На наличном рынке 18 марта по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63 продают - по 27,75 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,68 - 28,50 грн / $.
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