Конфликт в Чайках: местные жители судятся с частной школой

18 марта, 2021, 14:04

Спокойная загородная жизнь в коттеджном кооперативе в селе Чайки Киевской области неожиданно закончилась с началом учебного года. Один из членов кооператива сдал свой дом частной школе. Местные жители объясняют, территория кооператива предназначена исключительно для жилых домов, не для образовательных учреждений. Громкие детские крики даже в выходные, скопление машин, нагрузка на коммунальные коммуникации - соседи были вынуждены обратиться в правоохранительные органы

"Когда обучение заканчивается, здесь продолжают работать какие-то кружки, какие-то уроки, машины стоят вдоль обочины, тоже есть определенные проблемы с прибытием. Это кооператив. Кооператив индивидуальных застройщиков. Люди, которые сюда приехали, строили дома, чтобы отъехать от города, тишина чтобы была, спокойствие", - говорит сосед Стефанских Михаил Трагер.

А глава кооператива Игорь Козлов отмечает, что соседи пытались поговорить с руководством школы: "Вы можете спросить у жителей. Для школы должен быть специально выделен участок, согласованный с сельским советом. Мы пригласили их на общее собрание. Они были в октябре для того, чтобы выслушать, может, прийти к общим решениям, чтобы понимать, что они хотят, наши требования выразить. Ну и жители собрались - все были против школы ".

Впрочем, жители квартала усомнились в законности образовательного учреждения и обратились к народным депутатам по запросу к руководству области. Из письма-ответа узнали, что по указанному адресу никакая школа не зарегистрирована. Журналисты обратились к директору школы Ирине Стефанской за комментарием, но вместо нее с журналистами решил пообщаться ее муж Роман Стефанский. Все обвинения он отвергает.

Роман Стефанский пытался доказать, что все законно: "Я могу вам показать акты проверок, которые у нас без нарушений прошли. Там, где написано, что нарушений не выявлено ".

Кстати, семья предпринимателей Стефанских рядом открыла детский сад, тоже в помещении жилого дома. Не так давно в саду случился пожар.

"Не приведи Господь здесь произойдет пожар, как сюда сможет заехать пожарная машина? Как это все будут тушить? Какие будут эвакуационные выходы? Здесь всего этого нет. Этот дом обычный, для проживания, где проживают 3, 4, 5, ну, десять человек. Вот на что все это было рассчитано ", - добавляют другие жители кооператива.

Конфликт в Чайках продолжает разгораться, жители кооператива уже подали с десяток судебных исков и готовят коллективное обращение к премьеру и Президенту страны. Окончательную точку в споре должен поставить суд.