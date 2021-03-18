Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о Дія.Сity

18 марта, 2021, 15:29

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровизации рекомендовал принять за основу законопроект о Дія.City в обновленной редакции

Об этом сообщила пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой транформации.

Согласно сообщению, Комитет на заседании рассмотрел законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (о Дія.City), подготовленный к повторному первому чтению.

Отмечается, что законопроект был изложен в новой редакции. Обновленный документ учитывает отдельные положения альтернативных законопроектов №4303-1 и №4303-2. Законопроект призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых специалистов.

Комитет принял решение подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект в новой редакции и рекомендовал по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

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