Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о Дія.Сity
Об этом сообщила пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой транформации.
Согласно сообщению, Комитет на заседании рассмотрел законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (о Дія.City), подготовленный к повторному первому чтению.
Отмечается, что законопроект был изложен в новой редакции. Обновленный документ учитывает отдельные положения альтернативных законопроектов №4303-1 и №4303-2. Законопроект призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых специалистов.
Комитет принял решение подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект в новой редакции и рекомендовал по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.
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