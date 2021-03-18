Комитет Рады поддержит номинирование Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе, - Кравчук
18 марта, 2021, 17:18
По результатам заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук заявила о намерении комитета выдвинуть украинскую писательницу
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинского поэтессы и писательницы Лины Костенко", - написала Кравчук.
Отметим, 19 марта классик украинской литературы празднует свой 91-й день рождения.
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Отметим, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.
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