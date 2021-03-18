Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа, - СМИ
Об этом пишет австрийское издание ZackZack .
По данным издания, 4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет, отмечают журналисты, Фирташ часто использует для перелетов по Европе.
По данным ZackZack, борт принадлежит Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.
По словам PR-менеджера Фирташа Даниэля Каппа, самолет принадлежит "компании, которая может принадлежать Фирташу, но управляется автономно третьей стороной".
В офисе Курца объяснили, что самолет был заказан для канцлера в ходе стандартной процедуры. "Кто владеет самолетом, нам неизвестно и не имеет значения", - подчеркнули в офисе.
Фирташ проживает в Австрии с 2014 года. В США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добиваются экстрадиции олигарха.
За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, отмечает ZackZack. По данным издания, олигарх живет в Вене на вилле, принадлежащей Александру Шютцу, большому спонсору правящей Австрийской народной партии Курца. Сайт также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вицеканцлером Австрии, работает в Агентстве по модернизации Украины, которое принадлежит олигарху и которое существует только на бумаге.
В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а его менеджер по связям с общественностью Капп ранее был представителем другого бывшего лидера Австрийской народной партии - Йозефа Прёлль, который также занимал должность вицеканцлером Австрии.
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