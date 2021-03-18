Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию от коронавируса

18 марта, 2021, 16:39

Заморская территория Великобритании Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию взрослого населения от коронавируса

Об этом сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет The Telegraph.

Около 26 тыс. жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины. Препарат доставляли из Британии. Какой именно вакциной делали прививки, не сообщается.

Общее население Гибралтара - 35 тыс. человек.

В мире с начала пандемии зафиксировали более 121 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,6 млн летальные, более 98 млн человек выздоровели.

По данным издания Bloomberg, во всем мире уже сделали более 400 млн прививок от коронавируса в 132 странах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале марта заявил, что Израиль стал первой страной мира, которая фактически победила эпидемию COVID-19.

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