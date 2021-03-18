Гончаренко обратился в СБУ относительно анонсированного приезда рэпера Басты в Украину: раньше ему уже запрещали въезд
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в Telegram.
"Обращусь в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте", - отметил Гончаренко.
Нардеп отметил, что в 2018 году Василий Вакуленко (Баста) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
В 2017 году СБУ уже запрещала Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2015 году, где он выступал с концертом. Впрочем, срок действия предыдущего запрета уже исчерпан.
"Прошу СБУ выложить официальную позицию относительно возможности введения Вакуленко нового запрета на въезд в Украину", - подчеркнул Алексей Гончаренко.
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