 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГончаренко обратился в СБУ относительно анонсированного приезда рэпера Басты в Украину: раньше ему уже запрещали въезд

Гончаренко обратился в СБУ относительно анонсированного приезда рэпера Басты в Украину: раньше ему уже запрещали въезд


фото: real-rap
18 марта народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко направил в СБУ депутатское обращение относительно приезда в Украину российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), у которого в июне этого года запланированы два концерта в Киеве

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в Telegram.

"Обращусь в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте", - отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, что в 2018 году Василий Вакуленко (Баста) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В 2017 году СБУ уже запрещала Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2015 году, где он выступал с концертом. Впрочем, срок действия предыдущего запрета уже исчерпан.

"Прошу СБУ выложить официальную позицию относительно возможности введения Вакуленко нового запрета на въезд в Украину", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать