Гончаренко обратился в СБУ относительно анонсированного приезда рэпера Басты в Украину: раньше ему уже запрещали въезд

18 марта, 2021, 11:18

18 марта народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко направил в СБУ депутатское обращение относительно приезда в Украину российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), у которого в июне этого года запланированы два концерта в Киеве

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в Telegram.

"Обращусь в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте", - отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, что в 2018 году Василий Вакуленко (Баста) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В 2017 году СБУ уже запрещала Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2015 году, где он выступал с концертом. Впрочем, срок действия предыдущего запрета уже исчерпан.

"Прошу СБУ выложить официальную позицию относительно возможности введения Вакуленко нового запрета на въезд в Украину", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

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