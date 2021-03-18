Гендиректор "Шахтера" возмутился из-за запрета пускать зрителей на матч с "Ромой"
Об этом Палкин написал в facebook.
Гендиректор "Шахтера" выразил удивление, что под запрет попадают футбольные матчи, в то время как кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать.
"В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны полны болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй Буковель. Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала? ", - спросил Палкин.
Накануне игры "Шахтер" - "Рома" стало известно, что болельщики не смогут присутствовать на трибунах НСК "Олимпийский".
Матч начнется сегодня в Киеве в 19:55. В первой встрече и Риме победила "Рома" - 3: 0.
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0: 3.
- 17 марта стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей .
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