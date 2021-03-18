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Espreso.tvОбществоФранция 19 марта возобновит вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Франция 19 марта возобновит вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Во Франции возобновят применения вакцины АstraZeneca 19 марта

Об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает Укринформ .

"Кампания вакцинации с применением AstraZeneca возобновится завтра во второй половине дня", - заявил глава правительства.

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  • Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
  • После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
  • В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.
  • Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
  • Такие же заявления сделали Великобритания, Австралия и Канада

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