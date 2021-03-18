Франция 19 марта возобновит вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
18 марта, 2021, 22:58
Во Франции возобновят применения вакцины АstraZeneca 19 марта
Об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает Укринформ .
"Кампания вакцинации с применением AstraZeneca возобновится завтра во второй половине дня", - заявил глава правительства.
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- Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
- После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
- В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.
- Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
- Такие же заявления сделали Великобритания, Австралия и Канада
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