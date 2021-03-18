ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с украинским нардепом Деркачом подозревают в попытке повлиять на выборы в США

18 марта, 2021, 19:42

Российский бизнесмен Константин Килимник пытался повлиять на выборы в США и навредить связям государства с Украиной

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

По данным посольства, Килимник действовал вместе с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачом, против которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года".

"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачом и другими людьми, связанными с российской разведкой, он пытался повлиять на выборы в США и навредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и заговор об этом.