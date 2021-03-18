ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с украинским нардепом Деркачом подозревают в попытке повлиять на выборы в США
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
По данным посольства, Килимник действовал вместе с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачом, против которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года".
"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачом и другими людьми, связанными с российской разведкой, он пытался повлиять на выборы в США и навредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.
В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и заговор об этом.
Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачом и другими, связанными с российской разведкой лицами он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям с. https://t.co/SHXXMqdXPk pic.twitter.com/ZOfCQe0vDZ- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021
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