Ежемесячно проходит около сотни заседаний по делам Майдана, - адвокат Закревская
18 марта, 2021, 19:21
В феврале должны были состояться заседание по 58 отдельным делам Майдана
Об этом написала в Facebook адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.
"Дела Майдана слили! Ничто не расследовано. (На самом деле - нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим хотелось бы . Расследовано и на рассмотрении в судах", - написала она.
Закревская отметила, что ежемесячно проходит около 100 заседаний. В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам, но продвижение есть только в половине из них.
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