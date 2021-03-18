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Espreso.tvОбществоЕжемесячно проходит около сотни заседаний по делам Майдана, - адвокат Закревская

Ежемесячно проходит около сотни заседаний по делам Майдана, - адвокат Закревская

В феврале должны были состояться заседание по 58 отдельным делам Майдана

Об этом написала в Facebook адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Дела Майдана слили! Ничто не расследовано. (На самом деле - нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим хотелось бы . Расследовано и на рассмотрении в судах", - написала она.

Закревская отметила, что ежемесячно проходит около 100 заседаний. В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам, но продвижение есть только в половине из них.

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