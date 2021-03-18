Ермак укрепляет международное направление в ОП для противостояния Москве, - политолог

18 марта, 2021, 10:51

Последнее назначение Игоря Брусило заместителем руководителя Офиса Президента говорит о том, что в ОП усиливают международный блок для налаживания отношений с Вашингтоном и укрепления собственных позиций в противостоянии с Кремлем

Об этом в Facebook пишет политолог Андрей Золотарев.

"Сегодня многие говорят и пишут о назначении Игоря Брусило заместителем главы Офиса президента. Однако немногие обратили внимание на информацию о том, чем он будет заниматься - в ОП это назвали "качественная организация и содержательное наполнение международных визитов президента Зеленского", - пишет политолог. По его мнению, этим кадровым ходом Андрей Ермак усиливает команду ОП, а именно - ее международную составляющую.

Ермаку необходимо наладить эффективную коммуникацию с Вашингтоном в условиях усиливающегося давления Москвы, считает Золотарев, и назначение Брусило может быть не последним в кадровых изменениях аппарата ОП, если не на уровне замглавы ОП, то на уровне советников и консультантов по международным вопросам.

"В последнее время Офису и лично президенту приходится испытывать все возрастающий прессинг со стороны РФ, связанный с нежеланием Киева идти на уступки по минским соглашениям, отказом давать воду в Крым и, наконец, санкциями против кума Путина - Медведчука и его телеканалов, транслировавших российскую пропаганду", - пишет политолог. Именно для усиления позиций в противостоянии Москве Ермаку и потребовалось усиление международной составляющей в ОП.