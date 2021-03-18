Дизтопливо может подорожать на 1 грн, бензины - на 1,5 грн, - Куюн
Об этом заявил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Подорожание в мире началось еще в ноябре. Украинский рынок долго держался - за счет запасов, локдауна, морозов и низкого потребления. До февраля дотянул, а затем цены начали очень быстро догонять внешний рынок. Еще есть потенциал для роста. Мы оцениваем где-то в 1 грн на дизельное топливо и где-то 1,5 грн в бензинах ", - сказал Куюн.
Он напомнил, что за последние четыре месяца на международном рынке цена на нефть выросла на 80%, с 37 до 67 долларов за баррель, котировки на нефтепродукты выросли такими же темпами.
Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", рассказал о результатах переговоров между правительством и трейдерами.
"Скорее всего, были достигнуты договоренности между крупными трейдерами и представителями правительства о том, что трейдеры не будут поднимать цены на 1 грн/1,5 грн. Вместо этого они получат очередное закрытие, как и год назад, большого количества "подзаборного" автозаправочных, реализующих неизвестно что", - сказал Рябцев.
- Рост цен на топливо возобновился - на 4,4% год к году по сравнению с падением на 4,7% год к году в январе, сообщили в Нацбанке. Это объясняют повышением мировых цен на нефть и сохранением высокого спроса со стороны населения.
- В феврале 2021 в Украине резко подорожал бензин и дизтопливо. С тех пор рост цен происходил более плавно.
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