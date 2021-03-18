Для нужд ВСУ разработают легковой автомобиль повышенной проходимости, - Минобороны

18 марта, 2021, 20:13

Министерство обороны Украины дало старт процессу разработки нового армейского автомобиля повышенной проходимости

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины стало учредительное совещание относительно открытия одноименной опытно-конструкторской работы, которое состоялось сегодня, 18 марта", - говорится в сообщении.

Заявки на разработку подали:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ ИНЖИНИРИНГ";

Общество с ограниченной ответственностью "ВИДИ ЮНИКОМЕРС";

Общество с ограниченной ответственностью "УКРАИНСКАЯ БРОНЕТЕХНИКА";

Общество с ограниченной ответственностью, "Конструкторско-производственное предприятие " CИНЕРГИЯ ";

Открытое акционерное общество "УКРАВТОБУСПРОМ";

Международный аналитический центр права "НПО МАЦП".

"Министерство обороны Украины меняет подходы, демонстрирует открытость в общении и сотрудничестве в сфере будущего технического оснащения Вооруженных Сил. Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом Департаменту военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины ", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Проведение опытно-конструкторской работы планируется осуществлять за оборотные средства исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-техническим заданием, предоставленным Министерством обороны Украины. Научно-техническое сопровождение проекта будет осуществлять Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости сдадут "зачеты" во время государственных испытаний. Для участия в комиссии государственных испытаний будут привлечены представители широкого круга подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба и представители производителей опытных образцов.

Решение по перспективному варианту легкового автомобиля повышенной проходимости для принятия на вооружение и закупки для обновления парка автомобильной техники будет принято на основании рекомендаций государственной комиссии по результатам государственных испытаний.

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