Для нужд ВСУ разработают легковой автомобиль повышенной проходимости, - Минобороны
Об этом сообщает Министерство обороны.
"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины стало учредительное совещание относительно открытия одноименной опытно-конструкторской работы, которое состоялось сегодня, 18 марта", - говорится в сообщении.
Заявки на разработку подали:
- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ ИНЖИНИРИНГ";
- Общество с ограниченной ответственностью "ВИДИ ЮНИКОМЕРС";
- Общество с ограниченной ответственностью "УКРАИНСКАЯ БРОНЕТЕХНИКА";
- Общество с ограниченной ответственностью, "Конструкторско-производственное предприятие " CИНЕРГИЯ ";
- Открытое акционерное общество "УКРАВТОБУСПРОМ";
- Международный аналитический центр права "НПО МАЦП".
"Министерство обороны Украины меняет подходы, демонстрирует открытость в общении и сотрудничестве в сфере будущего технического оснащения Вооруженных Сил. Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом Департаменту военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины ", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.
Проведение опытно-конструкторской работы планируется осуществлять за оборотные средства исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-техническим заданием, предоставленным Министерством обороны Украины. Научно-техническое сопровождение проекта будет осуществлять Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости сдадут "зачеты" во время государственных испытаний. Для участия в комиссии государственных испытаний будут привлечены представители широкого круга подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба и представители производителей опытных образцов.
Решение по перспективному варианту легкового автомобиля повышенной проходимости для принятия на вооружение и закупки для обновления парка автомобильной техники будет принято на основании рекомендаций государственной комиссии по результатам государственных испытаний.
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