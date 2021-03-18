ЧМ-2022: сборная Франции назвала состав на матч с Украиной
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube-канал Федерации футбола Франции.
Главный тренер французов Дидье Дешам вызвал в национальную команду 26 игроков. Сборную ждут матчи квалификации Чемпионата мира - 2022 против Украины, Казахстана и Боснии и Герцеговины.
Заявка сборной Франции:
Вратари: Альфонсо Ареоля ("Фулхэм", Англия), Уго Льорис ( "Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ( "Лилль", Франция), Стив Манданда ( "Марсель", Франция).
Защитники: Люка Динь ( "Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ( "Лион", Франция), Люка Эрнандес, Бенжамин Павар (оба - "Бавария", Германия), Прес Кимпембе (ПСЖ, Франция), Клеман Лангле ( "Барселона ", Испания), Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан (оба - " Реал ", Испания), Курт Зума (" Челси ", Англия).
Полузащитники: Н'Голо Канте ( "Челси", Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба - "Тоттенхэм", Англия), Поль Погба ( "Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ( "Ювентус", Италия).
Нападающие: Виссам бен Йеддер ( "Монако", Франция), Кингсли Коман ( "Бавария", Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба - "Барселона", Испания), Оливье Жиру ( "Челси", Англия), Томас Лемар ( "Атлетико", Испания), Энтони Марсияль ( "Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахов должны были пройти во Львове, но были перенесены в Киев на НСК "Олимпийский".
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на мартовские матчи.
- 15 марта стало известно, что мартовские матчи сборной Украины по футболу в квалификации ЧМ-2022 пройдут в Киеве.
- 18 марта выяснилось, что сборная Украины сыграет стартовые домашние матчи квалификации Чемпионата мира - 2022 против Финляндии и Казахстана при пустых трибунах из-за жесткого карантин в Киеве.
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