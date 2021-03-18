Армянская оппозиция обещает игнорировать досрочные выборы, которых сама и добивалась
Об этом заявил один из оппозиционных лидеров - Вазген Манукян, кандидат оппозиции на пост премьера, сообщает News.am .
"Заявление Пашиняна еще не значит, что он будет проводить выборы. Но если это произойдет, - я ни в коем случае не буду участвовать. Нужно сделать все, чтобы не допустить их проведения", - сказал он.
По его мнению, на выборы нельзя соглашаться, пока у власти остается нынешний премьер и его команда.
"Если Никол Пашинян уйдет в отставку, но власть останется в руках его команды, то проводить выборы ни в коем случае нельзя. А если Пашинян останется, - то тем более нельзя", - отметил он.
Однако он отметил, что оппозиционные силы еще не проводили консультаций.
Напомним, 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил , что, учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями, парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.
Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.
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