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37 человек осталось в конкурсе на должности в руководстве САП

Участие в конкурсе на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) продолжат 37 кандидатов

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

В следующий этап прошли 37 претендентов на пост главы САП и его заместителя.

Среди кандидатов - и.о. руководителя САП Максим Грищук и правового комитета Рады Андрей Костин.

Следующим шагом конкурса станет проверка на полиграфе для претендентов на руководителей САП и ряд практических заданий с собеседованиями для всех участников.

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