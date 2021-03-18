37 человек осталось в конкурсе на должности в руководстве САП
18 марта, 2021, 22:03
Участие в конкурсе на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) продолжат 37 кандидатов
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
В следующий этап прошли 37 претендентов на пост главы САП и его заместителя.
Среди кандидатов - и.о. руководителя САП Максим Грищук и правового комитета Рады Андрей Костин.
Следующим шагом конкурса станет проверка на полиграфе для претендентов на руководителей САП и ряд практических заданий с собеседованиями для всех участников.
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