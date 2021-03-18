37 человек осталось в конкурсе на должности в руководстве САП

18 марта, 2021, 22:03

Участие в конкурсе на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) продолжат 37 кандидатов

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

В следующий этап прошли 37 претендентов на пост главы САП и его заместителя.

Среди кандидатов - и.о. руководителя САП Максим Грищук и правового комитета Рады Андрей Костин.

Следующим шагом конкурса станет проверка на полиграфе для претендентов на руководителей САП и ряд практических заданий с собеседованиями для всех участников.