19 марта состоится заседание СНБО, - СМИ

18 марта, 2021, 18:57

19 марта состоится очередное заседание СНБО. Начало заседания в 17:00

Об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии " РБК-Украина ".

В то же время журналистам заявили, что по результатам заседания "громких решений" не ожидается.

Напомним, по результатам прошлого заседания в четверг, 11 марта, Совбез поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение.

Также было заявлено о намерении национализировать компанию "Мотор Сич"

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