19 марта Рада соберется на внеочередное заседание, - нардеп
Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов в Теlegram.
"На 13:00 пятницы, 19 марта, планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - написал он.
Депутат добавил, что должны быть рассмотрены изменения в графике пятой сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.
Также планируется рассмотреть законопроект об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.
"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе и вакцину Pfizer", - отметил он.
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