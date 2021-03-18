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19 марта Рада соберется на внеочередное заседание, - нардеп


фото: Голос України
19 марта в 13:00 запланировано внеочередное заседание Верховной Рады

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов в Теlegram.

"На 13:00 пятницы, 19 марта, планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - написал он.

Депутат добавил, что должны быть рассмотрены изменения в графике пятой сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.

Также планируется рассмотреть законопроект об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.

"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе и вакцину Pfizer", - отметил он.

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