Зеленский назначил Брусила заместителем Ермака

17 марта, 2021, 11:56

Соответствующий указ № 101/2021 глава государства подписал 17 марта.

"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Ранее Брусило заведовал отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала в Администрации президента. В ОПУ же, согласно декларации, был заместителем руководителя Департамента.

В декларации нового заместителя Ермака указано, что он проживает в Борисполе, имеет жену Ирину и дочь Дарью. Владеет квартирой в Борисполе площадью 53 кв.м. Имеет в совместной собственности с женой квартиру в том же Борисполе площадью 75 кв.м. Передвигается Брусило на автомобили Nissan Qashqai, а его жена - на Nissan Micra.

Наличными заместитель Ермака держит $ 6 тыс. и 3 тыс. евро. У его жены наличными есть тысяча евро и $ 2,5 тыс.

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