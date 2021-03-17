Зеленский назначил Брусила заместителем Ермака
Соответствующий указ № 101/2021 глава государства подписал 17 марта.
"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.
Ранее Брусило заведовал отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала в Администрации президента. В ОПУ же, согласно декларации, был заместителем руководителя Департамента.
В декларации нового заместителя Ермака указано, что он проживает в Борисполе, имеет жену Ирину и дочь Дарью. Владеет квартирой в Борисполе площадью 53 кв.м. Имеет в совместной собственности с женой квартиру в том же Борисполе площадью 75 кв.м. Передвигается Брусило на автомобили Nissan Qashqai, а его жена - на Nissan Micra.
Наличными заместитель Ермака держит $ 6 тыс. и 3 тыс. евро. У его жены наличными есть тысяча евро и $ 2,5 тыс.
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