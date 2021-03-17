Заседание по усилению карантина в Киеве перенесли на 18 марта, - секретарь горсовета
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина.
"Завтра на 10 часов утра мэр созывает внеочередное заседание комиссии. Мы ждем от главного управления Госпотребслужбы и департамента здравоохранения предложения по усилению противоэпидемических ограничений. Они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.
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По его словам, юридически это не будет переходом в "красную" зону.
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"При таких темпах госпитализации через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. В Киеве не остается другого выхода, как усиливать ограничения", - сообщил Бондаренко.
- Ранее председатель городской Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что заседание должно было состояться сегодня, 17 марта.
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