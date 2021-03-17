Законопроект о ликвидации Даби будет внесен в Раду на следующей неделе, - Шмыгаль
17 марта, 2021, 12:16
Законопроект по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства, который предусматривает, в частности, ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, должен быть представлен в Верховную Раду на следующей неделе
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Мы продолжаем реформирования сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тыс разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны представить в парламент ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.
- Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в строительной отрасли "чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков". Он объявил, что государство ликвидирует монополию в сфере градостроительства .
- В январе того же года стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.
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