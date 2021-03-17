Законопроект о ликвидации Даби будет внесен в Раду на следующей неделе, - Шмыгаль

17 марта, 2021, 12:16

Законопроект по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства, который предусматривает, в частности, ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, должен быть представлен в Верховную Раду на следующей неделе

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы продолжаем реформирования сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тыс разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны представить в парламент ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

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