Забить 4 гола и не пропустить ни одного, - Матвиенко рассказал, как "Шахтер" настроен сыграть против "Ромы"

17 марта, 2021, 19:20

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко заверил, что украинцы настроены крупно победить "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера".

По словам Матвиенко, план "Шахтера" на игру с "Ромой" - забить 4 гола и не пропустить ни одного.

"Все строится от обороны. Но завтра нам придется отыгрываться за 0:3. Если пропустим в Украине, то придется забивать больше. Не могу сказать, что "Рома" чем-то удивила в первом матче. Мы полностью разбираем соперника перед матчами, наигрываем комбинации. Что надо сделать лучше • Не пропустить и забить 4 гола ", - сказал Николай Матвиенко.

Повторная игра между "Шахтером" и "Ромой" состоится 18 марта в Киеве и начнется в 19:55. В первом матче в Риме итальянцы победили 3:0.

Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.

17 марта стало известно, что на ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" на НСК "Олимпийский" в Киеве разрешат присутствовать 14 тыс. болельщиков .

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