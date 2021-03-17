За взятку в 250 тыс. грн: судья из Днипра получил 3,5 года тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
"17 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным судью Октябрьского районного суда Днипра в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. ВАКС назначил судье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
До вступления приговора в законную силу, суд постановил избрать судье мерау пресечения в виде содержания под стражей. Судью задержали в зале суда. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента его провозглашения.
В свою очередь пресс-служба НАБУ в Telegram сообщила: "Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности".
- В НАБУ напомнили, что служитель Фемиды требовал и получил более 250 тыс. грн ($10 тыс.). За эти средства он должен был повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области для непривлечение лица к уголовной ответственности.
- Тогда, во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более $54 тыс., около €13 тыс. и почти 138 тыс. грн наличными.
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