За взятку в 250 тыс. грн: судья из Днипра получил 3,5 года тюрьмы

17 марта, 2021, 17:06

Судью Октябрьского районного суда Днипра приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 3 года

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"17 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным судью Октябрьского районного суда Днипра в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. ВАКС назначил судье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу, суд постановил избрать судье мерау пресечения в виде содержания под стражей. Судью задержали в зале суда. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента его провозглашения.

В свою очередь пресс-служба НАБУ в Telegram сообщила: "Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности".

В НАБУ напомнили, что служитель Фемиды требовал и получил более 250 тыс. грн ($10 тыс.). За эти средства он должен был повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области для непривлечение лица к уголовной ответственности.

Тогда, во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более $54 тыс., около €13 тыс. и почти 138 тыс. грн наличными.

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