Израиль обстрелял склады боевиков вблизи Дамаска
17 марта, 2021, 07:58
В ночь на среду, 17 марта, Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи Дамаска, где хранилось оружие
Об этом сообщает Укринформ.
Были атакованы склады оружия проиранских боевиков. Сведения о потерях уточняются.
Ракетный удар был нанесен со стороны Голанских высот. Объекты, стали целью атаки, находились южнее сирийской столицы. Утверждается, что значительная часть ракет была сбита системами ПВО Сирии.
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