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Espreso.tvМирИзраиль обстрелял склады боевиков вблизи Дамаска

Израиль обстрелял склады боевиков вблизи Дамаска


фото: Reuters
В ночь на среду, 17 марта, Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи Дамаска, где хранилось оружие

Об этом сообщает Укринформ.

Были атакованы склады оружия проиранских боевиков. Сведения о потерях уточняются.

Ракетный удар был нанесен со стороны Голанских высот. Объекты, стали целью атаки, находились южнее сирийской столицы. Утверждается, что значительная часть ракет была сбита системами ПВО Сирии.

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