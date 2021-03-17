Исландия будет впускать туристов, привитых одобренными в ЕС вакцинами

17 марта, 2021, 12:11

18 марта страна откроет границы для всех иностранцев, привитых одобренными в ЕС вакцинами - Pfizer / BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson

Об этом сообщает сайт правительства Исландии.

Согласно действующим правилам, пределы Исландии закрыты для всех путешественников за пределами Шенгенской зоны, ЕЭЗ, ЕАСТ и ЕС, независимо от их статуса вакцинации.

С четверга, 18 марта, въезд в страну будет открыт для всех иностранцев, но привитых только одобренными в Европе вакцинами. На данный момент в ЕС утверждены четыре вакцины - Pfizer / BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Привитые путешественники будут освобождены от карантина и дополнительных тестов.

Также в страну смогут приехать туристы, которые предоставят "убедительные доказательства" об уже перенесенной коронавирусной инфекции.

"Мир много пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает восстановление возможности путешествовать, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства ", - отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

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