Иран обнародовал финальный отчет о крушении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций"

17 марта, 2021, 18:04

Иран опубликовал финальный отчет о катастрофе самолета рейса PS752 компании МАУ в январе 2020 года, назвав причиной "ошибку оператора ПВО". В МИД Украины назвали отчет "циничной попыткой скрыть истинные причины"

Об этом говорится в докладе организации гражданской авиации Ирана.

"Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО... вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", - говорится в отчете.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на отчет Ирана.

"То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел циничное расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов. Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет! Это сборник манипуляций! Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось", - подчеркнул министр.

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