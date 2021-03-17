Иран обнародовал финальный отчет о крушении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций"
Об этом говорится в докладе организации гражданской авиации Ирана.
"Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО... вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", - говорится в отчете.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на отчет Ирана.
"То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел циничное расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов. Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет! Это сборник манипуляций! Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось", - подчеркнул министр.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
- Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
- В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета о сбивании самолета МАУ.
- 10 февраля стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Иран назвал запись фейком.
- Украина попросила Канаду предоставить аудиозапись иранских чиновников
- МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу о сбивании самолета МАУ.
- Председатель судебных органов Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что страна завершила расследование сбивания под Тегераном самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины
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