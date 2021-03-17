Япония может принять участие в двух военных учениях в Украине в этом году, - Таран
17 марта, 2021, 18:12
Япония подтвердила участие в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021"
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .
"Японская сторона подтвердила участие представителей Сил самообороны Японии в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021 "и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", - сообщил министр Андрей Таран.
Министры подтвердили важность развития оборонного сотрудничества.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти