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Espreso.tvОбществоЯпония может принять участие в двух военных учениях в Украине в этом году, - Таран

Япония может принять участие в двух военных учениях в Украине в этом году, - Таран


фото: 24tv
Япония подтвердила участие в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

"Японская сторона подтвердила участие представителей Сил самообороны Японии в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021 "и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", - сообщил министр Андрей Таран.

Министры подтвердили важность развития оборонного сотрудничества.

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