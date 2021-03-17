Врач объяснила, почему у пациентов с COVID-19 могут быть негативные ПЦР-тесты

17 марта, 2021, 09:42

Руководитель Центра респираторной медицины клиники Феофания Светлана Гук рассказала, что негативные ПЦР-тесты у пациентов с COVID-19 могут быть связаны с мутациями коронавируса

Об этом она заявила в эфире канала " Украина 24 ".

"У нас вирусы не типируют, прямого исследования штамма вируса у нас не происходит. С другой стороны, можно типировать вирусы вроде обратным путем, методом ПЦР. В зависимости от того, какие именно реактивы имеет данная лаборатория ... Есть реактивы, которые настроены только на Уханьский вирус. Есть реактивы, которые улавливают Уханьский и британский вирусы. Это зависит от производителя тестов, которыми пользуется лаборатория ", - отметила медик.

По словам врача, некоторые тесты просто не реагируют на мутации.

"Ситуация, когда неоднократно тяжелых пациентов с классической картиной COVID-19 и ПЦР-тест один, второй, третий являются отрицательными - скорее всего это именно тот случай, когда лаборатория не имеет возможности видеть положительный ПЦР в случае такого штамма", - добавила врач .

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