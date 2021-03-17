Возобновлено расследование против Шуфрича и Кузьмина из-за вмешательства в американские выборы - адвокат Головань

17 марта, 2021, 21:14

Расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и народных депутатов от ОПЗЖ из-за вмешательства в американские выборы возобновлено. Об этом сообщил во время брифинга адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань

"Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым, выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон и Барак Обама совершили "хищение 100 миллиардов долларов", - напомнил Головань.

"Мы помним, что это заявление было не единичным, а в координации и во взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а наиболее важной целью очевидно было вмешательство и влияние на выборы в США ", - отмечает Игорь Головань.

"Государственное бюро расследований выступает в интересах государства-агрессора - уголовное производство в отношении этих лиц было в декабре 2020 года следователем ГБР закрыто. Однако Шевченковским судом 11 марта этого года постановление о закрытии этого уголовного производства было отменено. Было установлено, что фактически расследование не проводилось. Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести из-под ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США", - отмечает адвокат Порошенко.

"Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование", - резюмирует Головань.

Участие украинских политиков в кампании вмешательства в американские выборы будет иметь серьезные последствия - добавляет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

"Буквально утром президент Байден давал интервью и отметил, что вмешательство Путина в американские выборы будет для Путина и для всех, кто ему в этом помогал, иметь очень серьезные последствия. Мы понимаем, что под такие утверждения есть очень существенный фактаж. Помним, вчера Национальный совет по вопросам разведки Соединенных Штатов Америки дал развернутый материал по такому вмешательству", - отметил Павленко.

"В частности, была четко названа фамилия Андрея Деркача, который распространял заведомо ложную информацию, фактически включался в российскую спецоперацию по вмешательству в выборы в Соединенных Штатах, за что Деркач попал под санкции США", - говорит Павленко.

"Он действовал не один, помним, что Дубинский участвовал в таких попытках и попал под санкции. Мы также помним, что и Качура, Арахамия, другие их коллеги в парламенте очень хотели расследовать так называемые эти записи. Должен отметить, что и президент Зеленский проявлял очень много энтузиазма по этим так называемы расследованиям, - напомнил Павленко.

"На пресс-конференции было прямо заявлено Зеленским, что еще будут звоночки, будут расследования и так далее. Американская пресса тоже делала об этом очень четкий месседж, что Зеленский вернулся к вмешательству в выборы в США. Это недопустимо и за эти действия так же будет ответственность" , - отмечает Ростислав Павленко.