ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca
17 марта, 2021, 16:06
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.
Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и поэтому следует продолжить его использование.
В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуации и по завершению процесса сообщит о результатах.
- Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
- После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.
- В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
- В то же время Великобритания, Австралия, Канада и Польша заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти