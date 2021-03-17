ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca

17 марта, 2021, 16:06

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и поэтому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуации и по завершению процесса сообщит о результатах.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

В то же время Великобритания, Австралия, Канада и Польша заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca.

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