Военные ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта противника. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что во время мероприятий боевой подготовки, с личным составом подразделений десантно-штурмовых войск, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, проведена тренировка по отражению нападения воздушного десанта условного противника.
Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что подобные занятия с подразделениями противодесантной резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих.
"На этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сказал он.
Согласно плану боевой подготовки, десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.
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