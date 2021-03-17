Во Львове с 19 марта закроют рестораны, ТРЦ, кинотеатры и все школы

17 марта, 2021, 13:28

19 марта во Львове вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта

Об этом сообщил глава Львова Андрей Садовый , передает Еспресо.Захид .

Ограничения будут действовать с пятницы, 19 марта, по воскресенье, 28 марта, по всей территории Львовской МТГ. В настоящее время закрывают:

младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;

в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия переносятся;

Зато спортзалы, парикмахерские и салоны красоты работать только по предварительной индивидуальным записи.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках . Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию ", - сообщил Андрей Садовый .

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